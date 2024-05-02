— Похвалить можно за многое. Единственное, что не понравилось, это реализация моментов. Если пять раз бить во вратаря со всей силы, когда можно было бить и не сильно, то это единственное, за что можно не похвалить.
Напомним, сегодня, 2 мая, “Ростов” дома сыграл против калининградской “Балтики” в рамках второго этапа полуфинальной стадии Пути регионов Кубка России по футболу. Встреча завершилась для подопечных Валерия Карпина неудачным образом. Они потерпели поражение со счетом 0:1. Таким образом, южане вылетели из турнира. “Балтика” же пробилась в финал Пути регионов.
Источник: “Матч ТВ”
Карпин – о поражении от “Балтики”: единственное, что не понравилось, это реализация моментов
Наставник “Ростова” Валерий Карпин высказался о вылете из Кубка России.
Фото: ФК "Ростов"