Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
ЦСКА
1 - 1 1 1
ЗенитЗавершен
Ростов
0 - 1 0 1
БалтикаЗавершен

Лига Европы УЕФА

МатчиНовости
Марсель
1 - 1 1 1
АталантаЗавершен
Рома
0 - 2 0 2
БайерЗавершен

Лига конференций УЕФА

Астон Вилла
2 - 4 2 4
ОлимпиакосЗавершен
Фиорентина
3 - 2 3 2
БрюггеЗавершен

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Челси
2 - 0 2 0
ТоттенхэмЗавершен

Карпин – о поражении от “Балтики”: единственное, что не понравилось, это реализация моментов

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Наставник “Ростова” Валерий Карпин высказался о вылете из Кубка России.
Фото: ФК "Ростов"
— Похвалить можно за многое. Единственное, что не понравилось, это реализация моментов. Если пять раз бить во вратаря со всей силы, когда можно было бить и не сильно, то это единственное, за что можно не похвалить.

Напомним, сегодня, 2 мая, “Ростов” дома сыграл против калининградской “Балтики” в рамках второго этапа полуфинальной стадии Пути регионов Кубка России по футболу. Встреча завершилась для подопечных Валерия Карпина неудачным образом. Они потерпели поражение со счетом 0:1. Таким образом, южане вылетели из турнира. “Балтика” же пробилась в финал Пути регионов.

Источник: “Матч ТВ”

Валерий Карпин Ростов Балтика Кубок России
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится