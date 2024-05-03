- Продление контракта с Семаком - это отличные новости как для него, так и для "Зенита". Можно сказать, что это сотрудничество было предопределено судьбой! Я бы назвал его Фергюсоном "Зенита". Надеюсь, он сможет принести ещё больше звёзд на эмблему сине-бело-голубых. "Зенит" - чемпион! - передаёт слова Ломбертса "Футбол на Куличках".
48-летний тренер Сергей Семак возглавляет петербургский "Зенит" с мая 2018 года, под его руководством сине-бело-голубые выиграли чемпионство во всех пяти последующих полных сезонах. В текущем сезоне за 4 тура до финиша "Зенит" также возглавляет турнирную таблицу, опережая "Краснодар" по результатам личных встреч, а московское "Динамо" - на 3 очка.
Ранее председатель совета директоров "Зенита" Елена Илюхина сообщила о решении руководства клуба до начала следующего сезона продлить контракт с Семаком до 2030 года. 82-летний шотландский тренер сэр Алекс Фергюсон возглавлял "Манчестер Юнайтед" в течение 26 с половиной лет - с ноября 1986 года по май 2013 года.
Ломбертс: я бы назвал Семака Фергюсоном "Зенита", их сотрудничество было предопределено судьбой
Экс-защитник "Зенита" Николас Ломбертс прокомментировал решение руководства клуба продлить контракт с главным тренером Сергеем Семаком до 2030 года.
Фото: ФК "Зенит"