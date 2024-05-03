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Саша Илич, который может возглавить "Пари НН", сообщил, что находится на пути в Россию

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Бывший главный тренер "Атромитоса" Саша Илич, который может возглавить "Пари НН", сообщил, что направляется в Россию.
Фото: GETTY IMAGES
- Вы попрощались со своей бывшей командой. Насколько близки, чтобы возглавить "Пари НН"?

- Я нахожусь на пути в Россию. Завтра утром вы все узнаете - произойдет это или нет.

Напомним, что 28 апреля было объявлено о том, что Сергей Юран ушел в отставку с поста главного тренера "Пари НН", сообщалось, что его место может занять Саша Илич. Ранее сербский специалист работал в юношеских сборных своей страны, а также возглавлял болгарский ЦСКА и греческий "Атромитос". После 26-ти сыгранных туров волжане занимают 11-е место в турнирной таблице российского чемпионата и имеют в своем активе 28 очков. В следующем туре команда сыграет с московским "Спартаком".

Источник: Sport24.

Нижний Новгород Саша Илич Сергей Юран
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