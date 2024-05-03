- Вы попрощались со своей бывшей командой. Насколько близки, чтобы возглавить "Пари НН"?
- Я нахожусь на пути в Россию. Завтра утром вы все узнаете - произойдет это или нет.
Напомним, что 28 апреля было объявлено о том, что Сергей Юран ушел в отставку с поста главного тренера "Пари НН", сообщалось, что его место может занять Саша Илич. Ранее сербский специалист работал в юношеских сборных своей страны, а также возглавлял болгарский ЦСКА и греческий "Атромитос". После 26-ти сыгранных туров волжане занимают 11-е место в турнирной таблице российского чемпионата и имеют в своем активе 28 очков. В следующем туре команда сыграет с московским "Спартаком".
Источник: Sport24.
Саша Илич, который может возглавить "Пари НН", сообщил, что находится на пути в Россию
Бывший главный тренер "Атромитоса" Саша Илич, который может возглавить "Пари НН", сообщил, что направляется в Россию.
Фото: GETTY IMAGES