17 ноября, после ухода из стана бело-голубых Валерия Карпина, Гусев был назначен исполняющим обязанности главного тренера "Динамо".
"Казалось, что "Динамо" будет бороться за чемпионство, но сегодня мы видим совершенно другое. Итоги года — крайне неудовлетворительные.
Что нужно поменять команде зимой? В первую очередь им нужно выбрать тренера. Я думаю, что им останется Гусев. Ему дали четыре игры и требуют результата прямо сейчас. На мой взгляд, он достаточно неплохо провел эти четыре встречи. Считаю, что ему надо доверить это место, чтобы у человека была уверенность", — сказал Газзаев в беседе с "Матч ТВ".
На перерыв в чемпионате России "Динамо" ушло на 10-м месте турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги с 21 очком в активе. При Ролане Гусеве бело-голубые провели четыре матча, в которых одержали одну победу, один раз сыграли вничью и потерпели два поражения. В последнем матче перед перерывом динамовцы сыграли вничью 1:1 со "Спартаком".
Газзаев считает, что Гусев будет утвержден главным тренером "Динамо"
Бывший главный тренер московского "Динамо" Валерий Газзаев поделился мнением о будущем в команде Ролана Гусева.
Фото: ФК "Динамо" Москва