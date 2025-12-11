Матчи Скрыть

Лига Европы УЕФА

Штутгарт
20:45
Маккаби Тель-АвивНе начат
Лудогорец
20:45
ПАОКНе начат
Утрехт
20:45
Ноттингем ФорестНе начат
Ницца
20:45
БрагаНе начат
Янг Бойз
20:45
ЛилльНе начат
Ференцварош
20:45
РейнджерсНе начат
Штурм
20:45
Црвена ЗвездаНе начат
Динамо Загреб
20:45
БетисНе начат
Мидтьюлланд
20:45
ГенкНе начат
Лион
23:00
Гоу Эхед ИглсНе начат
Фрайбург
23:00
Ред Булл ЗальцбургНе начат
Панатинаикос
23:00
Виктория ПНе начат
Сельта
23:00
БолоньяНе начат
Бранн
23:00
ФенербахчеНе начат
ФКСБ
23:00
ФейеноордНе начат
Порту
23:00
МальмёНе начат
Селтик
23:00
РомаНе начат
Базель
23:00
Астон ВиллаНе начат

Лига конференций УЕФА

Ягеллония
20:45
Райо ВальеканоНе начат
Университатя Крайова
20:45
СпартаНе начат
Хеккен
20:45
АЕК ЛарнакаНе начат
Ноа
20:45
ЛегияНе начат
Шкендия
20:45
СлованНе начат
Дрита
20:45
АЗ АлкмарНе начат
Фиорентина
20:45
Динамо КиевНе начат
Брейдаблик
20:45
Шэмрок РоверсНе начат
Самсунспор
20:45
АЕК АфиныНе начат
Хамрун Спартанс
23:00
ШахтерНе начат
Риека
23:00
ЦелеНе начат
Лех
23:00
МайнцНе начат
Ракув
23:00
ЗриньскиНе начат
Линкольн
23:00
СигмаНе начат
Абердин
23:00
СтрасбургНе начат
КуПС
23:00
ЛозаннаНе начат
Рапид
23:00
ОмонияНе начат
Шелбурн
23:00
Кристал ПэласНе начат

Газзаев считает, что Гусев будет утвержден главным тренером "Динамо"

Бывший главный тренер московского "Динамо" Валерий Газзаев поделился мнением о будущем в команде Ролана Гусева.
Фото: ФК "Динамо" Москва
17 ноября, после ухода из стана бело-голубых Валерия Карпина, Гусев был назначен исполняющим обязанности главного тренера "Динамо".

"Казалось, что "Динамо" будет бороться за чемпионство, но сегодня мы видим совершенно другое. Итоги года — крайне неудовлетворительные.

Что нужно поменять команде зимой? В первую очередь им нужно выбрать тренера. Я думаю, что им останется Гусев. Ему дали четыре игры и требуют результата прямо сейчас. На мой взгляд, он достаточно неплохо провел эти четыре встречи. Считаю, что ему надо доверить это место, чтобы у человека была уверенность", — сказал Газзаев в беседе с "Матч ТВ".

На перерыв в чемпионате России "Динамо" ушло на 10-м месте турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги с 21 очком в активе. При Ролане Гусеве бело-голубые провели четыре матча, в которых одержали одну победу, один раз сыграли вничью и потерпели два поражения. В последнем матче перед перерывом динамовцы сыграли вничью 1:1 со "Спартаком".

