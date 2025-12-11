Некрасов: "Спартак" - это самый популярный клуб не только России, но и всей Восточной Европы

"Как я уже говорил, "Спартак" — это самый популярный клуб не только России, но и всей Восточной Европы. На мой взгляд, клуб должен этой популярности соответствовать, всё время находиться на лидирующих позициях, как это было во времена Олега Ивановича Романцева или до этого, когда соревновались с сильнейшими командами Советского Союза", - цитирует Некрасова ТАСС.
В ноябре текущего года московский "Спартак" объявил об отставке главного тренера Деяна Станковича. Сербский специалист работал в клубе с лета 2024 года, под его руководством красно-белые заняли четвертое место в турнирной таблице чемпионата России по итогам сезона-2024/25, набрав 57 очков в 30 встречах.
Исполняющим обязанности главного тренера столичного клуба стал Вадим Романов. По итогам 18 сыгранных туров красно-белые располагаются на шестой строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 29 набранными очками в своем активе.
Генеральный директор "Спартака" Сергей Некрасов высказался о популярности красно-белых.
Фото: ФК "Спартак"