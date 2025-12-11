Матчи Скрыть

Лига Европы УЕФА

МатчиНовости
Штутгарт
20:45
Маккаби Тель-АвивНе начат
Лудогорец
20:45
ПАОКНе начат
Утрехт
20:45
Ноттингем ФорестНе начат
Ницца
20:45
БрагаНе начат
Янг Бойз
20:45
ЛилльНе начат
Ференцварош
20:45
РейнджерсНе начат
Штурм
20:45
Црвена ЗвездаНе начат
Динамо Загреб
20:45
БетисНе начат
Мидтьюлланд
20:45
ГенкНе начат
Лион
23:00
Гоу Эхед ИглсНе начат
Фрайбург
23:00
Ред Булл ЗальцбургНе начат
Панатинаикос
23:00
Виктория ПНе начат
Сельта
23:00
БолоньяНе начат
Бранн
23:00
ФенербахчеНе начат
ФКСБ
23:00
ФейеноордНе начат
Порту
23:00
МальмёНе начат
Базель
23:00
Астон ВиллаНе начат
Селтик
23:00
РомаНе начат

Лига конференций УЕФА

Ягеллония
20:45
Райо ВальеканоНе начат
Университатя Крайова
20:45
СпартаНе начат
Хеккен
20:45
АЕК ЛарнакаНе начат
Ноа
20:45
ЛегияНе начат
Шкендия
20:45
СлованНе начат
Дрита
20:45
АЗ АлкмарНе начат
Фиорентина
20:45
Динамо КиевНе начат
Брейдаблик
20:45
Шэмрок РоверсНе начат
Самсунспор
20:45
АЕК АфиныНе начат
Хамрун Спартанс
23:00
ШахтерНе начат
Риека
23:00
ЦелеНе начат
Лех
23:00
МайнцНе начат
Ракув
23:00
ЗриньскиНе начат
Линкольн
23:00
СигмаНе начат
Абердин
23:00
СтрасбургНе начат
КуПС
23:00
ЛозаннаНе начат
Рапид
23:00
ОмонияНе начат
Шелбурн
23:00
Кристал ПэласНе начат

Некрасов: "Спартак" - это самый популярный клуб не только России, но и всей Восточной Европы

Генеральный директор "Спартака" Сергей Некрасов высказался о популярности красно-белых.
Фото: ФК "Спартак"
"Как я уже говорил, "Спартак" — это самый популярный клуб не только России, но и всей Восточной Европы. На мой взгляд, клуб должен этой популярности соответствовать, всё время находиться на лидирующих позициях, как это было во времена Олега Ивановича Романцева или до этого, когда соревновались с сильнейшими командами Советского Союза", - цитирует Некрасова ТАСС.

В ноябре текущего года московский "Спартак" объявил об отставке главного тренера Деяна Станковича. Сербский специалист работал в клубе с лета 2024 года, под его руководством красно-белые заняли четвертое место в турнирной таблице чемпионата России по итогам сезона-2024/25, набрав 57 очков в 30 встречах.

Исполняющим обязанности главного тренера столичного клуба стал Вадим Романов. По итогам 18 сыгранных туров красно-белые располагаются на шестой строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 29 набранными очками в своем активе.

