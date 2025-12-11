"Что с Пиняевым? Сам не пойму. В 17 лет был суперзвездой, а сейчас сбавил. Три года прошло, и никакого развития. А вообще, тренеры тренерами, но игроки-то должны тоже своей головой думать. Вот прошла тренировка, сядь, проанализируй. Стал ты лучше или нет. Для себя отметил, что молодые ребята нынче мало смотрят международный футбол. А там всегда можно что-то для себя отметить", - цитирует Семина "Российская газета".
В нынешнем сезоне Сергей Пиняев провел за московский "Локомотив" 9 матчей и отметился 1 забитым мячом. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 21-летнего полузащитника в 10 миллионов евро, контракт футболиста с клубом рассчитан до лета 2028 года. На счету Пиняева 9 матчей в составе национальной команды России и 1 забитый мяч. Ранее Пиняев выступал за самарские "Крылья Советов" и "Чертаново".
По итогам 18 сыгранных туров команда Михаила Галактионова занимает третье место в турнирной таблице российского чемпионата с 37 набранными очками и отстает от "Краснодара" на три балла.
"Три года прошло, и никакого развития". Семин - о футболисте "Локомотива"
Российский тренер Юрий Семин высказался об игре полузащитника "Локомотива" Сергея Пиняева.
Фото: ФК "Локомотив"