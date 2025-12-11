"Мне кажется, стилистически он больше бы подошел для Испании. Не думаю, что Алексей — игрок для Английской Премьер-лиги в физическом плане. Когда мяч находится у Батракова в ногах, он всегда способен придумать что-то неожиданное", — сказал Слишкович в подкасте "Премьер-лига несправедливости".
В текущем сезоне Алексей Батраков провел за "Локомотив" 23 матча в чемпионате и Кубке России, в которых забил 15 мячей и отдал 6 результативных передач. С 11 голами Батраков стал лучшим бомбардиром первой части сезона Российской Премьер-Лиги.
Контракт Алексея с "Локо" рассчитан до 30 июня 2029 года, а его рыночную стоимость портал Transfermarkt оценивает в 23 млн евро.
Источник: "Чемпионат"
Слишкович рассказал, какая европейская лига подойдет Батракову
Бывший тренер "Спартака" и "Оренбурга" Владимир Слишкович поделился мнением о том, в какой топ-лиге мог бы заиграть полузащитник "Локомотива" Алексей Батраков.
Фото: ФК "Локомотив"