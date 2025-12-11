Матчи Скрыть

Лига Европы УЕФА

Штутгарт
20:45
Маккаби Тель-АвивНе начат
Лудогорец
20:45
ПАОКНе начат
Утрехт
20:45
Ноттингем ФорестНе начат
Ницца
20:45
БрагаНе начат
Янг Бойз
20:45
ЛилльНе начат
Ференцварош
20:45
РейнджерсНе начат
Штурм
20:45
Црвена ЗвездаНе начат
Динамо Загреб
20:45
БетисНе начат
Мидтьюлланд
20:45
ГенкНе начат
Лион
23:00
Гоу Эхед ИглсНе начат
Фрайбург
23:00
Ред Булл ЗальцбургНе начат
Панатинаикос
23:00
Виктория ПНе начат
Сельта
23:00
БолоньяНе начат
Бранн
23:00
ФенербахчеНе начат
ФКСБ
23:00
ФейеноордНе начат
Порту
23:00
МальмёНе начат
Селтик
23:00
РомаНе начат
Базель
23:00
Астон ВиллаНе начат

Лига конференций УЕФА

Ягеллония
20:45
Райо ВальеканоНе начат
Университатя Крайова
20:45
СпартаНе начат
Хеккен
20:45
АЕК ЛарнакаНе начат
Ноа
20:45
ЛегияНе начат
Шкендия
20:45
СлованНе начат
Дрита
20:45
АЗ АлкмарНе начат
Фиорентина
20:45
Динамо КиевНе начат
Брейдаблик
20:45
Шэмрок РоверсНе начат
Самсунспор
20:45
АЕК АфиныНе начат
Хамрун Спартанс
23:00
ШахтерНе начат
Риека
23:00
ЦелеНе начат
Лех
23:00
МайнцНе начат
Ракув
23:00
ЗриньскиНе начат
Линкольн
23:00
СигмаНе начат
Абердин
23:00
СтрасбургНе начат
КуПС
23:00
ЛозаннаНе начат
Рапид
23:00
ОмонияНе начат
Шелбурн
23:00
Кристал ПэласНе начат

Слишкович рассказал, какая европейская лига подойдет Батракову

Бывший тренер "Спартака" и "Оренбурга" Владимир Слишкович поделился мнением о том, в какой топ-лиге мог бы заиграть полузащитник "Локомотива" Алексей Батраков.
Фото: ФК "Локомотив"
"Мне кажется, стилистически он больше бы подошел для Испании. Не думаю, что Алексей — игрок для Английской Премьер-лиги в физическом плане. Когда мяч находится у Батракова в ногах, он всегда способен придумать что-то неожиданное", — сказал Слишкович в подкасте "Премьер-лига несправедливости".

В текущем сезоне Алексей Батраков провел за "Локомотив" 23 матча в чемпионате и Кубке России, в которых забил 15 мячей и отдал 6 результативных передач. С 11 голами Батраков стал лучшим бомбардиром первой части сезона Российской Премьер-Лиги.

Контракт Алексея с "Локо" рассчитан до 30 июня 2029 года, а его рыночную стоимость портал Transfermarkt оценивает в 23 млн евро.

Источник: "Чемпионат"

