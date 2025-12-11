"Считаю, что Батраков — лучший игрок первой части сезона РПЛ. На мой взгляд, он также входит в тройку лучших футболистов всего российского чемпионата", - цитирует Камоцци "РБ Спорт".
В текущем сезоне Алексей Батраков провел за московский "Локомотив" 23 матча и отметился 15 забитыми мячами и 6 результативными передачами.
По итогам 18 сыгранных туров команда Михаила Галактионова занимает третье место в турнирной таблице российского чемпионата с 37 набранными очками и отстает от "Краснодара" на три балла.
Камоцци: Батраков - лучший игрок первой части сезона РПЛ
Итальянский функционер Франко Камоцци назвал лучшего игрока первой части сезона РПЛ.
Фото: ФК "Локомотив"