Лига Европы УЕФА

Штутгарт
20:45
Маккаби Тель-АвивНе начат
Лудогорец
20:45
ПАОКНе начат
Утрехт
20:45
Ноттингем ФорестНе начат
Ницца
20:45
БрагаНе начат
Янг Бойз
20:45
ЛилльНе начат
Ференцварош
20:45
РейнджерсНе начат
Штурм
20:45
Црвена ЗвездаНе начат
Динамо Загреб
20:45
БетисНе начат
Мидтьюлланд
20:45
ГенкНе начат
Лион
23:00
Гоу Эхед ИглсНе начат
Фрайбург
23:00
Ред Булл ЗальцбургНе начат
Панатинаикос
23:00
Виктория ПНе начат
Сельта
23:00
БолоньяНе начат
Бранн
23:00
ФенербахчеНе начат
ФКСБ
23:00
ФейеноордНе начат
Порту
23:00
МальмёНе начат
Селтик
23:00
РомаНе начат
Базель
23:00
Астон ВиллаНе начат

Лига конференций УЕФА

Ягеллония
20:45
Райо ВальеканоНе начат
Университатя Крайова
20:45
СпартаНе начат
Хеккен
20:45
АЕК ЛарнакаНе начат
Ноа
20:45
ЛегияНе начат
Шкендия
20:45
СлованНе начат
Дрита
20:45
АЗ АлкмарНе начат
Фиорентина
20:45
Динамо КиевНе начат
Брейдаблик
20:45
Шэмрок РоверсНе начат
Самсунспор
20:45
АЕК АфиныНе начат
Хамрун Спартанс
23:00
ШахтерНе начат
Риека
23:00
ЦелеНе начат
Лех
23:00
МайнцНе начат
Ракув
23:00
ЗриньскиНе начат
Линкольн
23:00
СигмаНе начат
Абердин
23:00
СтрасбургНе начат
КуПС
23:00
ЛозаннаНе начат
Рапид
23:00
ОмонияНе начат
Шелбурн
23:00
Кристал ПэласНе начат

Экс-спартаковец может перейти в "Динамо" Махачкала — источник

Бывший полузащитник "Спартака" Александр Зуев может продолжить карьеру в махачкалинском "Динамо".
Фото: ФК "Тобол"
С июля 2024 года Зуев выступает за казахстанский "Тобол".

В России Александр наиболее известен по выступлениям за "Спартак" (2014–2016; 27 матчей, 4 голевые передачи), "Крылья Советов" (2017, 2023; 24 игры, 1 гол, 2 ассиста), "Ростов" (2017–2019; 60 матчей, 4 забитых мяча, 8 результативных передач), "Рубин" (2019–2022; 63 матча, 3 ассиста) и "Химки" (2022; 16 игр).

В составе "Тобола" хавбек на данный момент провел 42 матча, забил 7 мячей и отдал 4 ассиста. В 2025 году Зуев в составе "Тобола" стал бронзовым призером чемпионата Казахстана и выиграл Кубок страны.

Источник: "Спорт-Экспресс"

