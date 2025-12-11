Экс-спартаковец может перейти в "Динамо" Махачкала — источник

С июля 2024 года Зуев выступает за казахстанский "Тобол".
В России Александр наиболее известен по выступлениям за "Спартак" (2014–2016; 27 матчей, 4 голевые передачи), "Крылья Советов" (2017, 2023; 24 игры, 1 гол, 2 ассиста), "Ростов" (2017–2019; 60 матчей, 4 забитых мяча, 8 результативных передач), "Рубин" (2019–2022; 63 матча, 3 ассиста) и "Химки" (2022; 16 игр).
В составе "Тобола" хавбек на данный момент провел 42 матча, забил 7 мячей и отдал 4 ассиста. В 2025 году Зуев в составе "Тобола" стал бронзовым призером чемпионата Казахстана и выиграл Кубок страны.
Источник: "Спорт-Экспресс"