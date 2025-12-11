Наумов разочаровался выступлением "Зенита" в первой части сезона

"Есть разочарование. Игра питерцев не радовала. "Зенит" играет очень медленно, скованно. Быстрые футболисты вроде бы есть, но мы видим их игру. Очень много перепасовок в центре поля и мало резких атак, чтобы игроки открывались между зонами и была острота, которую, кроме Глушенкова, никто не создает", — передает слова Наумова "Евро-Футбол.Ру".
По итогам 18 туров "Зенит" с 39 очками занимает второе место турнирной таблицы РПЛ, отставая от лидера "Краснодара" всего на один балл. На протяжении первого отрезка чемпионата питерцы ни разу не занимали в таблице первое место.
РПЛ вернется после перерыва в конце февраля 2026 года.
Бывший президент "Локомотива" Николай Наумов подвел итог выступления "Зенита" в первой части сезона 2025/2026 Российской Премьер-Лиги.
Фото: ФК "Зенит"