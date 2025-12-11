Матчи Скрыть

Лига Европы УЕФА

МатчиНовости
Штутгарт
20:45
Маккаби Тель-АвивНе начат
Лудогорец
20:45
ПАОКНе начат
Утрехт
20:45
Ноттингем ФорестНе начат
Ницца
20:45
БрагаНе начат
Янг Бойз
20:45
ЛилльНе начат
Ференцварош
20:45
РейнджерсНе начат
Штурм
20:45
Црвена ЗвездаНе начат
Динамо Загреб
20:45
БетисНе начат
Мидтьюлланд
20:45
ГенкНе начат
Лион
23:00
Гоу Эхед ИглсНе начат
Фрайбург
23:00
Ред Булл ЗальцбургНе начат
Панатинаикос
23:00
Виктория ПНе начат
Сельта
23:00
БолоньяНе начат
Бранн
23:00
ФенербахчеНе начат
ФКСБ
23:00
ФейеноордНе начат
Порту
23:00
МальмёНе начат
Селтик
23:00
РомаНе начат
Базель
23:00
Астон ВиллаНе начат

Лига конференций УЕФА

Ягеллония
20:45
Райо ВальеканоНе начат
Университатя Крайова
20:45
СпартаНе начат
Хеккен
20:45
АЕК ЛарнакаНе начат
Ноа
20:45
ЛегияНе начат
Шкендия
20:45
СлованНе начат
Дрита
20:45
АЗ АлкмарНе начат
Фиорентина
20:45
Динамо КиевНе начат
Брейдаблик
20:45
Шэмрок РоверсНе начат
Самсунспор
20:45
АЕК АфиныНе начат
Хамрун Спартанс
23:00
ШахтерНе начат
Риека
23:00
ЦелеНе начат
Лех
23:00
МайнцНе начат
Ракув
23:00
ЗриньскиНе начат
Линкольн
23:00
СигмаНе начат
Абердин
23:00
СтрасбургНе начат
КуПС
23:00
ЛозаннаНе начат
Рапид
23:00
ОмонияНе начат
Шелбурн
23:00
Кристал ПэласНе начат

Наумов разочаровался выступлением "Зенита" в первой части сезона

Бывший президент "Локомотива" Николай Наумов подвел итог выступления "Зенита" в первой части сезона 2025/2026 Российской Премьер-Лиги.
Фото: ФК "Зенит"
"Есть разочарование. Игра питерцев не радовала. "Зенит" играет очень медленно, скованно. Быстрые футболисты вроде бы есть, но мы видим их игру. Очень много перепасовок в центре поля и мало резких атак, чтобы игроки открывались между зонами и была острота, которую, кроме Глушенкова, никто не создает", — передает слова Наумова "Евро-Футбол.Ру".

По итогам 18 туров "Зенит" с 39 очками занимает второе место турнирной таблицы РПЛ, отставая от лидера "Краснодара" всего на один балл. На протяжении первого отрезка чемпионата питерцы ни разу не занимали в таблице первое место.

РПЛ вернется после перерыва в конце февраля 2026 года.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • +2
  • Не нравится