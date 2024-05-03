"Не сказал бы, что в команде воодушевление, просто тренер, наверное, сказал нужные слова, раскрепостил ребят. По результатам понятно, что нам с ним достаточно комфортно", - цитирует Чернова "РИА Новости".
Напомним, что 14-го апреля испанский специалист Гильермо Абаскаль был отправлен в отставку с поста главного тренера московского "Спартака". Исполняющим обязанности главного тренера был назначен Владимир Слишкович, который входил в штаб Абаскаля. Под его руководством команда одержала три победы и дважды сыграла вничью в пяти матчах во всех турнирах. После 26-ти сыгранных туров "красно-белые" занимают четвертое место в турнирной таблице российского чемпионата и отстают от лидирующего петербургского "Зенита" на восемь очков. Московский клуб сыграет с калининградской "Балтикой" в финале Пути регионов Кубка России. В 27-м туре РПЛ московский клуб сыграет с "Пари НН" в Нижнем Новгороде.
Чернов: по результатам понятно, что нам со Слишковичем достаточно комфортно
Защитник "Спартака" Никита Чернов высказался о работе с Владимиром Слишковичем.
Фото: ФК "Спартак"