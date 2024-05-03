Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Лутон Таун
22:00
ЭвертонНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Хетафе
22:00
АтлетикНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Торино
21:45
БолоньяНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Хоффенхайм
21:30
РБ ЛейпцигНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Тулуза
20:00
МонпельеНе начат
Ланс
22:00
ЛорьянНе начат

Чернов: по результатам понятно, что нам со Слишковичем достаточно комфортно

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Защитник "Спартака" Никита Чернов высказался о работе с Владимиром Слишковичем.
Фото: ФК "Спартак"
"Не сказал бы, что в команде воодушевление, просто тренер, наверное, сказал нужные слова, раскрепостил ребят. По результатам понятно, что нам с ним достаточно комфортно", - цитирует Чернова "РИА Новости".

Напомним, что 14-го апреля испанский специалист Гильермо Абаскаль был отправлен в отставку с поста главного тренера московского "Спартака". Исполняющим обязанности главного тренера был назначен Владимир Слишкович, который входил в штаб Абаскаля. Под его руководством команда одержала три победы и дважды сыграла вничью в пяти матчах во всех турнирах. После 26-ти сыгранных туров "красно-белые" занимают четвертое место в турнирной таблице российского чемпионата и отстают от лидирующего петербургского "Зенита" на восемь очков. Московский клуб сыграет с калининградской "Балтикой" в финале Пути регионов Кубка России. В 27-м туре РПЛ московский клуб сыграет с "Пари НН" в Нижнем Новгороде.

Спартак Никита Чернов Владимир Слишкович
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится