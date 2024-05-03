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Мостовой: я тоже против того, чтобы женщины судили матчи мужских команд

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Экс-игрок сборной России Александр Мостовой выступил против женского судейства на матчах мужских команд.
Фото: РФС
"Я тоже против того, чтобы женщины судили матчи мужских команд. У них же есть женские соревнования. Пять матчей дисквалификации для Андрея — это много. Хотели бы наказать, дисквалифицировали бы на один матч, и все", - цитирует Мостового "Матч ТВ".

Напомним, что КДК РФС дисквалифицировал главного тренера "Енисея" Андрея Тихонова за критику арбитра 27-го тура Первой лиги Веры Опейкиной, которая работала на матче со "СКА-Хабаровск" (0:3). После 29-ти сыгранных туров красноярский "Енисей" занимает девятое место в турнирной таблице Первой лиги и имеет в своем активе 40 очков. Лидируют в турнирной таблице подмосковные "Химки" с 54-мя очками. Напомним, что Андрей Тихонов возглавил "Енисей" в январе 2024 года, ранее российский специалист работал в "Крыльях Советов" и "Астане", а также уже возглавлял красноярский клуб в сезоне 2016/2017.

Александр Мостовой Андрей Тихонов Енисей
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