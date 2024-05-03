"Считаю, что "Краснодар" сам не верит, что может стать чемпионом. Просто команда не верит, нет запаса прочности. "Краснодару" дается шанс занять первое место, а он не пользуется этим. Считаю, что "быки" не готовы к чемпионству", - цитирует Аленичева "СЭ".
После 26-ти сыгранных туров петербургский "Зенит" лидирует в турнирной таблице российского чемпионата с 50-ю очками, "Краснодар", располагающийся на второй строчке, имеет такое же количество очков. Тройку лидеров замыкает московское "Динамо", которое отстает от "Зенита" на три очка. "Быки" уходили на зимнюю паузу, занимая первое место в турнирной таблице, однако после паузы команда не смогла одержать победу в двух матчах чемпионата кряду и главный тренер Владимир Ивич был отправлен в отставку. На его место назначили Мурада Мусаева, который работал в клубе с 2018 по 2021 год.
Аленичев: "Краснодар" сам не верит, что может стать чемпионом, они не готовы к чемпионству
Бывший игрок сборной России Дмитрий Аленичев высказался о чемпионских амбициях "Краснодара".
Фото: ФК "Енисей"