Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Лутон Таун
1 - 1 1 1
Эвертон1 тайм

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Хетафе
0 - 1 0 1
Атлетик1 тайм

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Торино
0 - 0 0 0
Болонья1 тайм

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Хоффенхайм
0 - 1 0 1
РБ Лейпциг2 тайм

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Тулуза
1 - 2 1 2
МонпельеЗавершен
Ланс
0 - 0 0 0
Лорьян1 тайм

Селюк: главные разочарования среди тренеров - Гончаренко и Федотов

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Футбольный агент Дмитрий Селюк назвал тренеров, которые разочаровали в этом сезоне РПЛ.
Фото: Чемпионат.com
- Я говорил, что Гончаренко будучи в ЦСКА не являлся тренером уровня армейцев. Позже его уволили, а потом и "Краснодар" тоже. Он не для больших клубов тренер. С Федотовым та же история. ЦСКА, который приучил нас к тому, что для них серебро разочарование, сегодня даже про топ-5 не думает. Федотова взяли за хорошие достижения в "Сочи", где он получил человек десять из "Зенита". Вот все достижения Федотовские... Их выберу главными разочарованиями среди тренеров.

Виктор Гончаренко вернулся в "Урал" 15 августа 2022 года. В этом сезоне екатеринбуржцы набрали 25 очков в 26 матчах и находятся на данный момент в зоне прямого вылета в Первую лигу, занимая предпоследнее место в турнирной таблице. Ранее белорусский специалист возглавлял московский ЦСКА, с которым становился обладателем Суперкубка России и дважды выигрывал серебряные медали РПЛ.

Владимир Федотов возглавляет "армейцев" с 15 июня 2022 года. Под его руководством москвичи выигрывали Кубок России и становились серебряными призерами чемпионата страны. В текущем сезоне ЦСКА занимает восьмое место, набрав 38 очков. Отставание от лидирующих "Зенита" и "Краснодара" составляет 12 баллов.

Источник: Legalbet

Дмитрий Селюк Виктор Гончаренко Урал Владимир Федотов ЦСКА
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • +2
  • Не нравится