- Я говорил, что Гончаренко будучи в ЦСКА не являлся тренером уровня армейцев. Позже его уволили, а потом и "Краснодар" тоже. Он не для больших клубов тренер. С Федотовым та же история. ЦСКА, который приучил нас к тому, что для них серебро разочарование, сегодня даже про топ-5 не думает. Федотова взяли за хорошие достижения в "Сочи", где он получил человек десять из "Зенита". Вот все достижения Федотовские... Их выберу главными разочарованиями среди тренеров.
Виктор Гончаренко вернулся в "Урал" 15 августа 2022 года. В этом сезоне екатеринбуржцы набрали 25 очков в 26 матчах и находятся на данный момент в зоне прямого вылета в Первую лигу, занимая предпоследнее место в турнирной таблице. Ранее белорусский специалист возглавлял московский ЦСКА, с которым становился обладателем Суперкубка России и дважды выигрывал серебряные медали РПЛ.
Владимир Федотов возглавляет "армейцев" с 15 июня 2022 года. Под его руководством москвичи выигрывали Кубок России и становились серебряными призерами чемпионата страны. В текущем сезоне ЦСКА занимает восьмое место, набрав 38 очков. Отставание от лидирующих "Зенита" и "Краснодара" составляет 12 баллов.
Источник: Legalbet
Селюк: главные разочарования среди тренеров - Гончаренко и Федотов
Футбольный агент Дмитрий Селюк назвал тренеров, которые разочаровали в этом сезоне РПЛ.
Фото: Чемпионат.com