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Агент Гоцука: уход Кирилла из "Пари НН" не рассматривается. Как капитан может бросить клуб в такое время?

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Агент центрального защитника и капитана "Пари НН" Кирилла Гоцука Андрей Талаев высказался по поводу возможного ухода игрока из клуба.
Фото: ФК "Спартак"
- Уход Кирилла? Этот вариант не рассматривается, он не такой человек. Как капитан команды может бросить клуб в такое время? Это точно не про Кирилла. Сейчас он сфокусирован на том, чтобы решить все задачи клуба, - передаёт слова Талаева "РБ Спорт".

"Пари Нижний Новгород" является худшей командой Российской премьер-лиги в весенней части сезона - в 8 сыгранных матчах волжане набрали 4 очка, в настоящий момент клуб находится в 6-матчевой серии поражений. В турнирной таблице нижегородцы занимают 11 место с 28 очками в 26 матчах, опережая на 2 очка зону стыковых матчей и на 3 очка зону прямого вылета. Сегодня стало официально известно, что новым главным тренером "Пари НН" назначен 46-летний серб Саша Илич.

31-летний защитник Кирилл Гоцук выступает за волжан с января 2020 года, в текущем сезоне на его счету 26 матчей во всех турнирах, 1 гол и 3 результативных паса.

Нижний Новгород Кирилл Гоцук Российские трансферы
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