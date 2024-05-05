"Допускаю ли возвращение в ЦСКА? Мне уже 37 лет, мне кажется, что команда хорошо и без меня справляется. Поэтому я не думаю об этом. Что касается работы после завершения карьеры, то посмотрим, если будет интерес, конечно, серьёзно подумаю", - сказал Тошич.
Зоран Тошич в 2010 году перешел в ЦСКА из немецкого "Кельна", за "армейцев" он выступал в период с 2010 по 2017 год. За это время сербский полузащитник принял участие в 239 матчах, в которых забил 47 мячей и сделал 41 голевую передачу. В составе ЦСКА серб стал трехкратным чемпионом России, два раза побеждал в Кубке и Суперкубке страны.
Источник: ТАСС
Тошич - о возвращении в ЦСКА: мне уже 37 лет, команда хорошо и без меня справляется
Бывший игрок ЦСКА Зоран Тошич, выступающий сейчас за греческую "Ламию", рассказал, как он относится к своему возвращению в стан "армейцев".
Фото: РИА Новости