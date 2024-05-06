- Безусловно приятно, когда к тебе возникает такой интерес. Да, я слышал об этих слухах, но сейчас я сосредоточен только на "Рубине". Я с очень большим уважением отношусь к клубу и людям, которые здесь работают. У нас осталось еще четыре матча на финише сезона. Так что все мои мысли сейчас связаны только с этим. Хочется помочь "Рубину" занять максимально высокое место в чемпионате.
Мирлинд Даку, выступающий на позиции центрального форварда, присоединился к "Рубину" в июле прошлого года. Сумма трансферной компенсации за албанского нападающего составила 1,2 миллиона евро. Контракт 26-летнего футболиста рассчитан до лета 2026 года. Даку принял участие в 29 матчах за казанскую команду, в которых забил 7 мячей и отдал 4 голевых передачи.
После 26 туров "Рубин" располагается на 9-й строчке в турнирной таблице РПЛ. До окончания текущего сезона казанцам осталось провести 4 матча.
Источник: Metaratings
Даку: безусловно приятно, когда к тебе возникает интерес, но я сосредоточен только на "Рубине"
Нападающий "Рубина" Мирлинд Даку прокомментировал интерес к своей персоне от других команд.
Фото: "Матч ТВ"