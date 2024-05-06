Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Урал
2 - 1 2 1
БалтикаЗавершен
Факел
0 - 0 0 0
Зенит1 тайм
Локомотив
20:30
РостовНе начат
ЦСКА
20:30
РубинНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Кристал Пэлас
22:00
Манчестер ЮнайтедНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Салернитана
19:00
АталантаНе начат
Удинезе
21:45
НаполиНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Лилль
22:00
ЛионНе начат

Червиченко: Тюкавин по своему потенциалу - это новый Головин, а может, даже лучше

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Бывший президент "Спартака" Андрей Червиченко оценил потенциал форварда "Динамо" Константина Тюкавина и сравнил его с Александром Головиным.
Фото: ФК "Динамо"
"Тюкавин показывает максимальный прогресс. Нам бы хотелось, чтобы он оставался здесь. Но по своему потенциалу это новый Головин, а может, даже лучше. Если Тюкавин поедет в хороший европейский клуб, то там он расцветёт ещё больше и будет ещё ярче. Но важно, чтобы это был хороший клуб", - сказал Червиченко.

Тюкавин в текущем сезоне забил 14 голов в рамках РПЛ и еще один гол в матче Кубка страны. В последней игре 27-го тура против "Пари НН" Тюкавин отправил мяч в сетку ударом пяткой, находясь спиной к воротам. В гонке бомбардиров РПЛ нападающий "бело-голубых" идет на втором месте, отставая от форварда "Зенита" Матео Кассьерры на два забитых мяча. Отметим, что по статистике "гол плюс пас" Тюкавин является лучшим игроком в российском чемпионате.

Александр Головин сделал себе имя в московском ЦСКА, после чемпионата мира 2018 года в России перешел во французский "Монако" примерно за 30 миллионов евро.

Источник: "Чемпионат"

Константин Тюкавин Андрей Червиченко Александр Головин
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 3
  • Нравится
  • -3
  • Не нравится