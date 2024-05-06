"Тюкавин показывает максимальный прогресс. Нам бы хотелось, чтобы он оставался здесь. Но по своему потенциалу это новый Головин, а может, даже лучше. Если Тюкавин поедет в хороший европейский клуб, то там он расцветёт ещё больше и будет ещё ярче. Но важно, чтобы это был хороший клуб", - сказал Червиченко.
Тюкавин в текущем сезоне забил 14 голов в рамках РПЛ и еще один гол в матче Кубка страны. В последней игре 27-го тура против "Пари НН" Тюкавин отправил мяч в сетку ударом пяткой, находясь спиной к воротам. В гонке бомбардиров РПЛ нападающий "бело-голубых" идет на втором месте, отставая от форварда "Зенита" Матео Кассьерры на два забитых мяча. Отметим, что по статистике "гол плюс пас" Тюкавин является лучшим игроком в российском чемпионате.
Александр Головин сделал себе имя в московском ЦСКА, после чемпионата мира 2018 года в России перешел во французский "Монако" примерно за 30 миллионов евро.
Источник: "Чемпионат"
Червиченко: Тюкавин по своему потенциалу - это новый Головин, а может, даже лучше
Бывший президент "Спартака" Андрей Червиченко оценил потенциал форварда "Динамо" Константина Тюкавина и сравнил его с Александром Головиным.
Фото: ФК "Динамо"