"Нам бы хотелось остаться в премьер?лиге. Будем для этого прилагать все усилия. Еще три матча, девять очков в розыгрыше. Можно как влететь в десятку, так и вообще вылететь. Будем работать и стараться порадовать наших болельщиков", - заявил Беленов.
В 27-м туре "Факел" принимал на своем поле санкт-петербургский "Зенит". Игра завершилась результативной ничьей. На гол Дугласа Сантоса в концовке первого тайма точным ударом с пенальти на 90+11 минуте ответил форвард воронежского клуба Евгений Марков.
"Факел" занимает 14-е место с 28-ю очками в 27-ми матчах. Отрыв команды от зоны прямого вылета составляет 2 очка. В 28-м туре РПЛ "Факел" сыграет дома с "Уралом", в активе которого, также 28 очков.
Источник: "Матч ТВ"
Беленов: хотелось бы остаться в РПЛ. "Факел" может как влететь в десятку, так и вылететь
Голкипер "Факела" Александр Беленов поделился планами на оставшуюся часть сезона.
Фото: "Матч ТВ"