- Это, наверное, является ключевым фактором: совет директоров принял решение, и его нужно исполнять.
Конечно, всё представлено, может быть, не совсем красиво и не совсем организованно, но, по сути, всё было правильно, - сказал Булыкин в эфире "Матч ТВ".
6 ноября "Локомотив" дома уступил "Рубину" (0:1) в 14-м туре РПЛ. После встречи председатель совета директоров Юрий Нагорных сообщил об уходе Галактионова, однако официального подтверждения от клуба не последовало.
Железнодорожники с 11 очками занимают 15-е место в таблице чемпионата.