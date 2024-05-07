- У "Ростова" были потери очков, но, исходя из состава, команда делает практически максимум. То, что мы видим сейчас, - положительный результат, хотя в любой ситуации от Карпина хотелось бы большего. Нельзя считать катастрофой, что "Ростов" не борется за трофеи. Такая команда - постоянно кто-то уходит, кого-то продают. К тому же она очень молодая. Те результаты, которые "Ростов" показывает сейчас, для него вполне приемлемы, - передаёт слова Абаева "Чемпионат".
Матч 27 тура Российской премьер-лиги "Локомотив" - "Ростов" завершился победой хозяев поля со счётом 1:0, единственный гол на пятой минуте встречи забил атакующий полузащитник Антон Миранчук. При этом гости нанесли по воротам соперника 12 ударов (1 в створ) против 7 (5 в створ) у "железнодорожников", показатель ожидаемых голов xG составил 0,44 у красно-зелёных и 1,5 у жёлто-синих.
"Ростов" находится на седьмой строчке турнирной таблицы с 40 очками в 27 матчах. В 9 матчах РПЛ весенней части сезона команда Валерия Карпина набрала 19 очков, что является лучшим показателем в лиге на этом отрезке.
Абаев: "Ростов" делает практически максимум, хотя от Карпина в любой ситуации хотелось бы большего
Экс-голкипер "Ростова" Илья Абаев прокомментировал текущие результаты жёлто-синих после выездного поражения от "Локомотива" (0:1) в рамках 27 тура РПЛ.
Фото: ФК "Ростов"