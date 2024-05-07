"На мой взгляд, Дзюба еще способен играть на уровне РПЛ, он может быть полезен командам чемпионата России, если его правильно использовать. Другой вопрос — интересно ли ему это, видит ли он в этом вызов. Известно, что Дзюбе всегда нужен новый вызов. В этом смысле, наверное, переход в Китай для него будет выглядеть более привлекательным", - цитирует Барбозу "РБ Спорт".
Напомним, что сегодня, 7-го мая, агент Артема Дзюбы заявил, что игрока решили "списать со счетов в "Локомотиве" и поэтому не дают нападающему играть. Ранее сообщалось, что контракт игрока, действующий до конца текущего сезона, будет продлен в том случае, если форвард наберет 12 результативных действий. В 26-ти встречах Дзюба забил четыре мяча и отдал четыре результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает 35-летнего игрока в 2,8 миллионов евро. После 27-ми сыгранных туров московский "Локомотив" занимает четвертое место в турнирной таблице российского чемпионата и имеет в своем активе 44 очка. Ранее в СМИ появилась информация о том, что Дзюба летом в качестве свободного агента может перейти в китайский "Шанхай Шэньхуа", тренером которого является Леонид Слуцкий.
Агент Барбоза: Дзюба еще способен играть на уровне РПЛ
Футбольный агент Паулу Барбоза высказался о нападающем "Локомотива" Артеме Дзюбе.
Фото: ФК "Локомотив"