"Тюкавин - прирожденный бомбардир. У него очень хороший процент реализации моментов. Это самое лучшее качество в нападающем. Он еще по-спортивному злой - никогда не прощает оборону соперника, идет в борьбу до конца. Даже если в этом сезоне не получится стать лучшим бомбардиром, в следующем Тюкавин будет главным претендентом", - цитирует Игнатьева "РБ Спорт".
В текущем сезоне Константин Тюкавин провел за московское "Динамо" 35 матчей во всех турнирах и отметился 16-ю забитыми мячами и 9-ю голевыми передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает 21-летнего игрока в 12 миллионов евро. В декабре нападающий продлил контракт с клубом до лета 2028 года. После 27-ми сыгранных туров команда Марцела Лички занимает третье место в турнирной таблице российского чемпионата и отстает от лидирующего петербургского "Зенита" на одно очко. "Бело-голубые" вылетели из розыгрыша Кубка России, уступив в полуфинале Пути регионов московскому "Спартаку" со счетом 0:2.
Игнатьев - о Тюкавине: он еще по-спортивному злой - никогда не прощает оборону соперника, идет в борьбу до конца
Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев высказался о форварде "Динамо" Константине Тюкавине.
Фото: ФК "Динамо"