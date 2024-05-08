"В последних матчах действовали против команд, которые глубоко обороняются, а у нас стала хуже получаться атакующая игра. Где?то не хватает реализации. Календарь сейчас чуть проще, есть возможность немного выдохнуть и поработать на тренировках. Все стараются приносить пользу команде. Хочется, чтобы наши нападающие забивали больше, многое завязано на результативности Вани Сергеева или Матео Кассьерры. Но вообще верим во всех наших игроков", - заявил Семак.
В последних трех турах РПЛ "Зенит" набрал всего одно очко, забив за это время 1 мяч. Игра с "Рубином" в перенесенном 21-м туре завершилась поражением (0:2). В матче 26-го тура "Зенит" уступил "Динамо" (0:1). Игра минувшего 27-го тура с "Факелом" в Воронеже завершилась вничью (1:1). Единственный гол в трех последних матчах записал на свой счет защитник "Зенита" Дуглас Сантос.
Несмотря на потери очков, "Зенит" продолжает оставаться лидером чемпионской гонки. За три тура до конца чемпионата подопечные Сергея Семака занимают 1-е место в турнирной таблице с 51-м очком. "Краснодар" и "Динамо" имеют в своем активе по 50 очков и занимают, соответственно, 2-е и 3-е место.
Источник: "Матч ТВ"
Семак: у "Зенита" стала хуже получаться атакующая игра. Многое завязано на результативности Сергеева и Кассьерры
Наставник "Зенита" Сергей Семак предположил, с чем могут быть связаны ухудшения результатов команды.
Фото: официальный сайт "Зенита"