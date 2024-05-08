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Таранов: Федотов – очень грамотный специалист. ЦСКА надо поработать на трансферном рынке

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Экс-защитник ЦСКА Иван Таранов оценил выступления команды в текущем сезоне под управлением главного тренера Владимира Федотова.
Фото: официальный сайт ЦСКА
"Федотов – очень грамотный специалист, который имеет за собой большой опыт работы с такими командами, как "Оренбург", "Сочи", где был результат. И в прошлом году был результат с ЦСКА. Но в этом году, к сожалению, так сложилось. Если ЦСКА приобретет несколько хороших вариантов на трансферном рынке, думаю, что Федотов очень хорошо с ними справится", - заявил Таранов.

Московские "армейцы" в текущем сезоне располагаются на 8-м месте в турнирной таблице РПЛ. В активе подопечных Владимира Федотова 39 очков в 27-ми матчах. Отставание от топ-3 составляет 11 очков. По итогам прошлого сезона ЦСКА финишировал в чемпионате России вторым с 58-ю очками, уступив только "Зениту".

В Кубке России дела "армейцев" идут лучше. Команда пробилась в финал Пути РПЛ, где 15-го мая в рамках ответной игры встретится с "Зенитом". Первый матч завершился со счетом 1:1.

Источник: "РБ Спорт"

Таранов Владимир Федотов ЦСКА
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