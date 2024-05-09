"Говорить о том, готов футболист или не готов к Европе, можно будет только после перехода. Мы многим давали оценку, что футболист перерос наш чемпионат, а в итоге после переезда ничего не получалось. Вокруг Тюкавина есть люди, которые во благо его карьеры дадут ему нужный совет. Мне хочется, чтобы Тюкавин минимум еще один сезон провел в "Динамо", - цитирует Точилина "СЭ".
Форвард "Динамо" Константин Тюкавин является лучшим футболистом сезона РПЛ по системе гол+пас. На счету нападающего 23 результативных действия в 27-ми матчах (14 голов и 9 голевых передач). В гонке бомбардиров чемпионата Тюкавин уступает лишь форварду "Зенита" Матео Кассьерре, у колумбийца 16 голов.
"Динамо" с 50-ю очками в 27-ми матчах отстает от лидирующего "Зенита" на 1 очко и занимает 3-е место. В декабре прошлого года Тюкавин продлил контракт с "Динамо" до лета 2028-го года. По данным СМИ, в контракте есть пункт об отступных для иностранных клубов.
Точилин: мне хочется, чтобы Тюкавин еще один сезон провел в "Динамо" перед отъездом в Европу
Экс-защитник "Динамо" Александр Точилин высказался о готовности форварда Константина Тюкавина к выступлению в Европе.
Фото: официальный сайт "Динамо"