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Защитник "Спартака" Чернов: каждому в глубине души надоела доминация "Зенита". Хочется, чтобы кто-то другой выиграл

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Защитник московского "Спартака" Никита Чернов ответил на вопрос об отношении красно-белых к регулярным чемпионствам "Зенита" в РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"
- Как в "Спартаке" относятся к доминации "Зенита"? Не могу сказать, что обсуждаем, но каждому в глубине души уже надоело. И если титул уедет в другое место, будет интересно. Многие ребята скажут, что сейчас в условной гонке с "Краснодаром" болеют за него. Потому что просто хочется, чтобы кто-то другой выиграл, - передаёт слова Чернова Sports.ru.

"Зенит" из Санкт-Петербурга неизменно становился чемпионом в пяти последних розыгрышах Российской премьер-лиги. В текущем сезоне за три тура до завершения национального первенства сине-бело-голубые лидируют в чемпионской гонке с отрывом в 1 очко от "Краснодара" и московского "Динамо".

В матче 28 тура РПЛ 11 мая московский "Спартак" принимает на своём поле "Краснодар".

Спартак Зенит Краснодар Динамо Никита Чернов
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