"Мог сказать, что в Англию, но уже поздно, уровень там слишком высокий. А так, конечно, хотел бы с ван Дейком играть в паре в "Ливерпуле", в моём любимом английском клубе. Это мечта просто", - сказал Чернов.
Никита Чернов является воспитанником ЦСКА, в составе армейского клуба защитник выступал в Лиге Чемпионов, на данный момент ему 28 лет. В 2022 году Чернов перешел в "Спартак" из самарских "Крыльев Советов. Действующее трудовое соглашение с "красно-белыми" рассчитано до декабря 2026 года. В текущем сезоне центрдеф принял участие в 25 матчах во всех матчах и записал на свой счет одну голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 1,5 миллиона евро.
Источник: "Чемпионат"
Защитник "Спартака" Чернов: хотел бы играть в паре с ван Дейком в "Ливерпуле"
Центральный защитник "Спартака" Никита Чернов заявил, что хотел бы сыграть в паре с Вирджилом ван Дейком в "Ливерпуле".
Фото: ФК "Ливерпуль"