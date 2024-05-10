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Игрок “Зенита” Караваев: мы можем проиграть чемпионство только сами себе

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Защитник “Зенита” Вячеслав Караваев рассказал, кому петербургский клуб может проиграть чемпионство в этом сезоне.
Фото: ФК "Зенит"
– Если мы собраны, сконцентрированы и находимся на пике своей физической готовности, тогда, действительно, мы можем проиграть [чемпионство] только сами себе.

Напомним, петербургский “Зенит” возглавляет турнирную таблицу чемпионата России по футболу после 27 туров. На счету сине-бело-голубых 51 очков. Отметим, что своих ближайших конкурентов, коими являются “Краснодар” и московское “Динамо”, сине-бело-голубые опережают на один балл.

Источник: пресс-служба ФК “Зенит”

Зенит Вячеслав Караваев
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