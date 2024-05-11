"Появилась хорошая конкуренция, так сложилось, что вся лидирующая тройка выровнялась. Была подборка, кто сколько очков потерял - теряли все лидеры. Чемпионская гонка впереди, еще ничего не закончено", - цитирует Федотова "Матч ТВ".
ЦСКА одержал победу над "Зенитом" в матче 28-го тура в Санкт-Петербурге. Единственный мяч в игре с 11-тиметровой отметки забил нападающий "армейцев" Федор Чалов. Победа позволила ЦСКА подняться на 6-ю строчку в турнирной таблице. В активе "армейцев" 42 очка.
"Зенит" остался на 1-м месте с 51-м очком. Ближайший преследователь, "Краснодар" (50 очков), также уступил сегодня со счетом 1:0 - московскому "Спартаку". Замыкающее топ-3 "Динамо" (50 очков) играет свой матч 28-го тура в эти минуты в Калининграде против местной "Балтики". В случае победы "бело-голубые" возглавят чемпионскую гонку.
Тренер ЦСКА Федотов - после победы над "Зенитом": чемпионская гонка впереди, еще ничего не закончено
Наставник ЦСКА Владимир Федотов высказался после победы "армейцев" над "Зенитом" в матче 28-го тура РПЛ.
Фото: "Чемпионат"