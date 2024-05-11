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Тренер "Зенита" Семак - о поражении ЦСКА: надо забивать, чтобы побеждать, опять забить не получилось. Жалко

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Главный тренер "Зенита" Сергей Семак прокомментировал поражение своей команды от ЦСКА в 28-м туре РПЛ.
Фото: "Матч ТВ"
"Надо забивать, чтобы побеждать. Опять забить не получилось. В обороне без особых проблем, но пропустили после обидного пенальти, который сами себе привезли. Ситуация у наших ворот не требовала фола, но это человеческий фактор. Мы, к сожалению, не можем забить даже в пустые ворота. Ребята создавали моменты, жалко", - заявил Семак.

"Зенит" на своем поле уступил московскому ЦСКА со счетом 0:1. Голом в ворота "сине-бело-голубых" отметился нападающий Федор Чалов. Форвард реализовал пенальти на 58-й минуте. В активе лидеров чемпионата России, "Зенита" и Краснодара", 51 и 50 очков после 28-ми туров. Обе команды уступили в текущем туре московским командам - ЦСКА и "Спартаку".

Московское "Динамо" проводит свой матч 28-го тура в эти минуты против калининградской "Балтики". В случае победы в активе "Динамо" будет 53 очка, что позволит "бело-голубым" возглавить чемпионскую гонку за два тура до завершения сезона.

Источник: "Матч ТВ"

Сергей Семак Зенит ЦСКА
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