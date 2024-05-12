"Хотелось бы что?то футбольное прокомментировать. Много было борьбы, мало моментов. В целом мы контролировали игру, с давлением справились. Отмечу решение арбитра Василия Казарцева. Он украл у нас пенальти", - цитирует Гончаренко "Матч ТВ".
Сегодня, 12-го мая, екатеринбургский "Урал" в выездном матче сыграл вничью с воронежским "Факелом" (0:0). После 28-ми сыгранных туров команда Виктора Гончаренко занимает 13-е место в турнирной таблице российского чемпионата и имеет в своем активе 29 очков, воронежцы располагаются на 11-й строчке с таким же количеством набранных очков. В следующем туре "шмели" примут на своём поле "Оренбург" в рамках 29-го тура РПЛ. Команда Давида Деограсии располагается на 14-й строчке с 29-ю очками. В первом круге "Урал" одержал победу над "Оренбургом" со счетом 2:0.
Главный тренер "Урала" Виктор Гончаренко раскритиковал главного арбитра матча с "Факелом" Василия Казарцева
Главный тренер "Урала" Виктор Гончаренко подверг критике главного арбитра встречи 28-го тура РПЛ с "Факелом" Василия Казарцева.
Фото: ФК "Урал"