Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Оренбург
0 - 2 0 2
ЛокомотивЗавершен
Факел
0 - 0 0 0
УралЗавершен
Сочи
6 - 1 6 1
Нижний НовгородЗавершен

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Енисей
2 - 0 2 0
КубаньЗавершен
Шинник
2 - 1 2 1
СКА-ХабаровскЗавершен
Сокол
2 - 1 2 1
ТюменьЗавершен
Торпедо
0 - 0 0 0
АланияЗавершен
Ленинградец
1 - 3 1 3
ХимкиЗавершен
КАМАЗ
1 - 3 1 3
РодинаЗавершен
Акрон
3 - 1 3 1
Динамо МхЗавершен
Волгарь
1 - 1 1 1
ЧерноморецЗавершен

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Манчестер Юнайтед
0 - 1 0 1
АрсеналЗавершен

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Кадис
1 - 0 1 0
ХетафеЗавершен
Атлетико
1 - 0 1 0
СельтаЗавершен
Валенсия
0 - 0 0 0
Райо ВальеканоЗавершен
Бетис
3 - 2 3 2
Альмерия2 тайм

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Лацио
2 - 0 2 0
ЭмполиЗавершен
Дженоа
2 - 1 2 1
СассуолоЗавершен
Верона
1 - 2 1 2
ТориноЗавершен
Ювентус
1 - 1 1 1
СалернитанаЗавершен
Аталанта
2 - 1 2 1
РомаЗавершен

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Дармштадт
0 - 6 0 6
ХоффенхаймЗавершен
Бавария
2 - 0 2 0
ВольфсбургЗавершен
Бохум
0 - 5 0 5
БайерЗавершен

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Марсель
3 - 1 3 1
Лорьян2 тайм
Ренн
1 - 1 1 1
Ланс2 тайм
Монпелье
0 - 2 0 2
Монако2 тайм
Нант
1 - 2 1 2
Лилль2 тайм
Страсбург
0 - 1 0 1
Метц2 тайм
ПСЖ
1 - 2 1 2
Тулуза2 тайм
Клермон
0 - 1 0 1
Лион2 тайм

Александр Глеб: я бы не сказал, что "Зенит" стал слабее

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Экс-игрок "Барселоны" Александр Глеб высказался об игре петербургского "Зенита".
Фото: ФК "Зенит"
"Я считаю, когда есть такая конкуренция и напряжение в концовке, болельщику классно со стороны наблюдать. Когда "Зенит" за пять туров до конца становился чемпионом – если это не фанат клуба, а человек со стороны, то это банально скучно. Я бы не сказал, что "Зенит" стал слабее", - цитирует Глеба "Советский Спорт".

Вчера, 11-го мая, петербургский "Зенит" на своём поле уступил московскому ЦСКА в матче 28-го тура РПЛ со счетом 0:1. После 28-ми сыгранных туров команда Сергея Семака занимает второе место в турнирной таблице российского чемпионата и имеет в своем активе 51 очко. Возглавляет таблицу московское "Динамо" с 53-мя очками, а тройку лидеров замыкает "Краснодар", который отстаёт от "бело-голубых" на три очка. Напомним, что петербургский клуб сыграет ответную встречу с "армейцами" в финале Пути РПЛ Кубка России, первая встреча завершилась ничьёй 1:1.

Александр Глеб Зенит
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится