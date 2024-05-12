"Я считаю, когда есть такая конкуренция и напряжение в концовке, болельщику классно со стороны наблюдать. Когда "Зенит" за пять туров до конца становился чемпионом – если это не фанат клуба, а человек со стороны, то это банально скучно. Я бы не сказал, что "Зенит" стал слабее", - цитирует Глеба "Советский Спорт".
Вчера, 11-го мая, петербургский "Зенит" на своём поле уступил московскому ЦСКА в матче 28-го тура РПЛ со счетом 0:1. После 28-ми сыгранных туров команда Сергея Семака занимает второе место в турнирной таблице российского чемпионата и имеет в своем активе 51 очко. Возглавляет таблицу московское "Динамо" с 53-мя очками, а тройку лидеров замыкает "Краснодар", который отстаёт от "бело-голубых" на три очка. Напомним, что петербургский клуб сыграет ответную встречу с "армейцами" в финале Пути РПЛ Кубка России, первая встреча завершилась ничьёй 1:1.
Александр Глеб: я бы не сказал, что "Зенит" стал слабее
Экс-игрок "Барселоны" Александр Глеб высказался об игре петербургского "Зенита".
Фото: ФК "Зенит"