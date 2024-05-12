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Сутормин: остаются ли у "Сочи" шансы в борьбе за выживание? Конечно

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Полузащитник "Сочи" Алексей Сутормин высказался о шансах южан на сохранение прописки в РПЛ.
Фото: ФК "Сочи"
"Думаю, сегодня болельщики могут быть довольны нами. Поздравляем их с этой победой и благодарим за поддержку! Остаются ли шансы в борьбе за выживание? Конечно", - цитирует Сутормина "СЭ".

Сегодня, 12-го мая, "Сочи" одержал победу над "Пари НН" в матче 28-го тура РПЛ со счётом 6:1. Забитыми мячами отличились: Кравцов, Гуарирапа, Алвес, Сутормин (дубль), Бурмистров и Зе Турбо. После 28-ми сыгранных туров команда Роберта Морено занимает последнее место с 23-мя очками и имеет математические шансы на сохранение прописки в РПЛ, "Пари НН" располагается на 12-й строчке с 29-ю очками. В следующем туре южане на своём поле примут "Краснодар", который занимает третье место с 50-ю очками.

Алексей Сутормин Сочи
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