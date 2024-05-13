"Говорил ли ты с ЦСКА насчет своего контракта? Мы поговорим, у нас еще есть время. Думаю, сначала надо закончить сезон, а потом разговаривать", - цитирует Зделара "Матч ТВ".
Сербский полузащитник Саша Зделар выступает в составе московского ЦСКА с лета 2022-го года. За трансфер хавбека "армейцы" заплатили "Партизану" 500 тысяч евро. В текущем сезоне на счету Зделара 34 матча в составе ЦСКА во всех турнирах. Результативными действиями футболист не отметился.
Действующий контракт Саши Зделара с ЦСКА подходит к концу летом 2025-го года.
Зделар - о продлении контракта с ЦСКА: сначала надо закончить сезон, а потом разговаривать
Опорник ЦСКА Саша Зделар рассказал о том, когда могут состояться переговоры о новом контракте с "армейцами".
Фото: ПФК ЦСКА