"У человека есть мнение на определённые вещи. Если он это видит так, то почему это неправильно? Галицкий – человек со своей позицией, мнением, какие-то вещи он видит иначе, чем я или кто-то другой. Но это не значит, что он ошибается", - сказал Мамаев.
Футбольная общественность подвергла критике решение руководства "Краснодара" досрочно расторгнуть контракт с сербским специалистом Владимиром Ивичем. Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца "Спартака" Леонида Федуна, назвал ошибкой уволить серба, такого же мнения придерживается экс-президент "красно-белых" Андрей Червиченко. Под руководством Владимира Ивича "быки" завершили первую половину чемпионата на первом месте, опередив "Зенит". В настоящее время, за два тура до финиша РПЛ, команда, возглавляемая Мурадом Мусаевым, идет на третьем месте с 50 очками и отстает от лидера "Динамо" на три балла. На второй строчке располагается "Зенит", в активе "сине-бело-голубых" 51 балл.
Источник: "Чемпионат"
Мамаев: Галицкий - человек с позицией, какие-то вещи он видит иначе, но это не значит, что он ошибается
Бывший игрок сборной России и "Краснодара" Павел Мамаев высказался о президенте краснодарского клуба Сергее Галицком.
Фото: "Чемпионат"