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Кержаков: "Динамо" выглядит лучше, чем "Зенит" и "Краснодар". Футбол вознаграждает тех, кто бьётся до конца

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Бывший нападающий "Зенита" и "Динамо" Александр Кержаков высказался о притязаниях "бело-голубых" на чемпионство в этом сезоне РПЛ.
Фото: ФК "Динамо"
"Громко сказано, что "Динамо" больше всех заслуживает титул. На последнем отрезке чемпионата мы не видим команд, которые по игре заслуживали бы его. По умению и стремлению играть до конца и добиваться результата "Динамо" выглядит лучше, чем "Зенит" и "Краснодар". Футбол вознаграждает тех, кто бьётся до конца, несмотря на то что иногда не получается", - сказал Кержаков.

В прошедшем 28-м туре московское "Динамо" вышло в лидеры РПЛ благодаря победе над калининградской "Балтикой" (2:3). Победные голы были забиты в самой концовке матча, в компенсированное ко второму тайму время. В то же время бывший лидер российского чемпионата "Зенит" проиграл ЦСКА на "Газпроме" (0:1). За два тура до финиша в активе динамовцев 53 набранных баллов, петербуржцы набрали 51 очко, а у "Краснодара" 50 очков и третьей место. В заключительных двух матчах "Динамо" примет на своем поле самарские "Крылья Советов", а потом отправится в Краснодар. "Зенит" сыграет с грозненским "Ахматом" в гостях, в последнем туре примет на своем поле "Ростов".

Источник: "Чемпионат"

Динамо Кержаков Александр
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