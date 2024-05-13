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Организаторы турнира "Братский кубок": будет больше развлекательной программы, матчей и братских смыслов

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Генеральный директор "Динамо" Павел Пивоваров поделился подробностями о проведении в Москве международного турнира "Братский кубок".
Фото: "Чемпионат"
"Мы хотим презентовать Братский Кубок – 2024. Будет больше участников, развлекательной программы, матчей и братских смыслов. И у "Динамо", и у ЦСКА есть братские клубы из нашей братской страны — Сербии. ОФК "Белград" — побратим "Динамо", и "Партизан" — побратим ЦСКА", - отметил Пивоваров.

Организаторами международного турнира является московский клуб "Динамо". Матчи пройдут с 3 по 7 июля, команды из одной страны не будут играть между собой, а трофей получит пара клубов, которая наберет наибольшее количество очков. За победу в основное время команда получает три очка, за победу в серии пенальти - два, один балл присуждается за поражение в сери пенальти. В случае обычного поражения очки не назначаются. В команды разрешается добавить до четырёх ветеранов или звездных болельщиков.

Источник: "Чемпионат"

Павел Пивоваров
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