"Могу лишь посоветовать уважаемому журналисту Панкову и его не менее уважаемым источникам перечитать регламент чемпионата Китая по футболу в части заявки легионеров. Или хотя бы недавнюю колонку Леонида Викторовича Слуцкого, где он подробно объяснил, почему переход Дзюбы в Китай даже в теории невозможен до января 2025 года. На этом тему с Китаем предлагаю закрыть. Может, наконец придумают что-то новое, а то совсем банально", - цитирует Гольдмана "СЭ".
Контракт экс-нападающего сборной России Артема Дзюбы с московским "Локомотивом", за который он выступает с февраля 2023-го года, истекает в конце сезона. Сообщалось, что Дзюба, вместе с голкиперами Маринато Гильерме, Даниилом Худяковым, а также защитником Станиславом Магкеевым, точно покинут "Локомотив" летом.
В текущем сезоне на счету 35-летнего Артема Дзюбы 4+3 по системе гол+пас в 21-м матче чемпионата России. Ранее интерес к подписанию Дзюбы в статусе свободного агента приписывали клубу "Шанхай Шэньхуа" из чемпионата Китая. Напомним, с 1-го января текущего года "Шанхаем" руководит российский тренер Леонид Слуцкий.
Агент: о возможном трансфере Дзюбы в "Шанхай" Слуцкого: может, наконец придумают что-то новое
Агент форварда Артема Дзюбы из "Локомотива" Леонид Гольдман опроверг слухи о возможном переходе своего клиента в "Шанхай Шэньхуа" в летнее трансферное окно.
Фото: "СЭ"