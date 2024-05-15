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Салихова - об Угальде: куда пропали на поле 15 миллионов?

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Зарема Салихова, жена экс-владельца "Спартака" Леонида Федуна, высказалась об игре нападающего Манфреда Угальде.
Фото: ФК "Спартак"
"По-татарски Угальде можно перевести как "югалде", что означает потерялся. Вот реально: куда пропали на поле 15 миллионов?", - цитирует Салихову Metaratings.

Манфред Угальде перешёл в "Спартак" из "Твенте" в зимнее трансферное окно за 15 миллионов евро с учётом бонусных выплат. Нападающий отметился одним забитым мячом в 14-ти матчах за московский клуб. Вчера, 14-го мая, "красно-белые" уступили калининградской "Балтике" в финале Пути регионов Кубка России со счётом 0:1. После 28-ми сыгранных туров "Спартак" занимает пятое место в турнирной таблице российского чемпионата с 46-ю очками.

Спартак Зарема Салихова Манфред Угальде
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