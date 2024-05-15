- Игнашевич достоин уже возглавить более высококлассную команду? ЦСКА, например.
- Ничего он не достоин сейчас. Во?первых, игроки, которые есть под руками Игнашевича, среднего класса. Ими достаточно просто управлять, потому что ты для них авторитет. А когда ты придешь в команду, где пять человек из сборной России, шесть сильных бразильцев, попробуй ты ими управлять нормально. Для них Игнашевич не будет авторитетом — как футболиста они его не знают, а как тренер он никакой сейчас.
Вчера, 14-го мая, калининградская "Балтика" одержала победу над московским "Спартаком" в финале Пути регионов Кубка России и прошла в Суперфинала турнира, где сыграет с победителем пары "Зенит" - ЦСКА. Сергей Игнашевич возглавляет балтийцев с 2021 года, ранее российский тренер работал в московском "Торпедо". После 28-ми сыгранных туров калининградцы занимают предпоследнее место в турнирной таблице российского чемпионата и имеют в своём активе 26 очков. В следующем туре команда Сергея Игнашевича сыграет на выезде с "Ростовом" Валерия Карпина, а в заключительном туре текущего чемпионата России команда примет на своём поле московский "Локомотив". Текущий контракт Сергея Игнашевича с калининградским клубом истекает по окончании этого сезона, но может быть автоматически продлён при выполнении определённых условий.
Заварзин: Игнашевич - никакой тренер, он не достоин сейчас возглавить ЦСКА
Бывший генеральный директор "Спартака" Юрий Заварзин высказался о главном тренере "Балтики" Сергее Игнашевиче.
Фото: ФК "Балтика"