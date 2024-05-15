- Если потеря Бабича не так уж сказалась, оборону соперник не сильно беспокоил, то без Соболева было тяжело. В такой игре, где соперник защищался большими силами, нужен был форвард, который может бороться наверху за мячи после фланговых передач. Кстати, непонятно, почему Зиньковский на поле так и не появился, хотя в заявке был. Его отсутствие тоже, как мне кажется, сказалось негативно, - передаёт слова Бубнова Sportbox.
"Спартак" уступил калининградской "Балтике" со счётом 0:1 в выездном матче финала нижней сетки плей-офф (Пути регионов) Кубка России. Единственный мяч балтийцев забил на четвёртой минуте игры колумбийский центрбек Кевин Андраде.
Эту игру пропустили травмированный центральный защитник "Спартака" Срджан Бабич и заболевший нападающий Александр Соболев, оба игрока не прилетели из Москвы в Калининград. Вингер Антон Зиньковский прибыл с командой на игру и попал в заявку на матч, однако провёл всю встречу на скамейке запасных, не появившись на поле.
Бубнов оценил влияние отсутствия Соболева, Бабича и Зиньковского в составе "Спартака" на результат матча с "Балтикой"
Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал отсутствие некоторых игроков в составе московского "Спартака" на проигранный матч финала Пути регионов Кубка России с "Балтикой" (0:1).
Фото: Sportbox