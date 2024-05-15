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Олусегун: трансфер из "Краснодара" в "Зенит" - лучшее решение для Ахметова

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Полузащитник "Краснодара" Олакунле Олусегун высказал мнение о переходе атакующего хавбека "быков" Ильзата Ахметова в петербургский "Зенит".
Фото: ФК "Краснодар"
- Трансфер Ахметова в "Зенит" логичен - это лучшее решение для него. Эта большая команда, ему нужно адаптироваться и он будет играть ещё лучше. Он перешел к принципиальному сопернику? Я не могу говорить за него, это его решение. Согласился бы я перейти в "Зенит"? Не могу пока сказать: если они сделают предложение мне, тогда и буду думать, какое принять решение, - передаёт слова Олусегуна "РБ Спорт".

26-летний атакующий полузащитник Ильзат Ахметов в январе 2024 года перешёл из "Краснодара" в петербургский "Зенит", сумма трансферной компенсации составила 850 тысяч евро. В текущем сезоне на счету Ахметова 26 матчей за клубы во всех турнирах, 3 забитых гола и 2 результативных паса, из них за "Зенит" футболист сыграл 5 матчей без результативных действий.

Контракт Ахметова с сине-бело-голубыми истекает в июне 2026 года.

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