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Агент Николсона: возвращение Шамара в "Спартак" вполне реально, у него действующий контракт

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Агент находящегося в аренде в "Клермоне" нападающего "Спартака" Шамара Николсона Ненад Портега ответил на вопрос о будущем игрока.
Фото: ФК "Спартак"
- Пока у нас не было общения со "Спартаком", но в ближайшее время планируем начать. У Шамара действующий контракт с клубом до лета 2026 года. Его возвращение в "Спартак" этим летом вполне реально, - передаёт слова Портеги "СЭ".

27-летний нападающий сборной Ямайки и московского "Спартака" Шамар Николсон с сентября 2023 года выступает на правах аренды до конца сезона за французский "Клермон", где в 28 матчах во всех турнирах он отметился 4 голами и 3 голевыми передачами. В арендном соглашении игрока есть опция его выкупа, однако она не будет активирована, поскольку "Клермон" гарантированно не сохранит место во французской Лиге 1 по итогам сезона.

Контракт игрока со "Спартаком" действует до конца июня 2026 года.

Спартак Лига 1 Клермон Шамар Николсон Российские трансферы
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