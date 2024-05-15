- Пока у нас не было общения со "Спартаком", но в ближайшее время планируем начать. У Шамара действующий контракт с клубом до лета 2026 года. Его возвращение в "Спартак" этим летом вполне реально, - передаёт слова Портеги "СЭ".
27-летний нападающий сборной Ямайки и московского "Спартака" Шамар Николсон с сентября 2023 года выступает на правах аренды до конца сезона за французский "Клермон", где в 28 матчах во всех турнирах он отметился 4 голами и 3 голевыми передачами. В арендном соглашении игрока есть опция его выкупа, однако она не будет активирована, поскольку "Клермон" гарантированно не сохранит место во французской Лиге 1 по итогам сезона.
Контракт игрока со "Спартаком" действует до конца июня 2026 года.
Агент Николсона: возвращение Шамара в "Спартак" вполне реально, у него действующий контракт
Агент находящегося в аренде в "Клермоне" нападающего "Спартака" Шамара Николсона Ненад Портега ответил на вопрос о будущем игрока.
Фото: ФК "Спартак"