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Кравцов: мое будущее в "Сочи" решится в конце сезона

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Хавбек "Сочи" Кирилл Кравцов прокомментировал свое будущее в команде.
Фото: ФК "Сочи"
"Мне сейчас нравится то, что происходит в "Сочи": атмосфера шикарная. Тренер привнес в команду это. Что касается будущего, то закончится сезон и будем решать", - цитирует игрока "РБ Спорт".

Кирилл Кравцов, играющий на позиции опорного полузащитника, выступает за "Сочи" с лета 2022 года. Контракт 21-летнего воспитанника "Зенита" с сочинским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года. После 28 туров "барсы" занимают последнее место в турнирной таблице РПЛ, находясь в зоне прямого вылета в Первую лигу. От зоны стыковых матчей их отделяет на данный момент 6 баллов.

Кирилл Кравцов Сочи
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