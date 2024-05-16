"Мне сейчас нравится то, что происходит в "Сочи": атмосфера шикарная. Тренер привнес в команду это. Что касается будущего, то закончится сезон и будем решать", - цитирует игрока "РБ Спорт".
Кирилл Кравцов, играющий на позиции опорного полузащитника, выступает за "Сочи" с лета 2022 года. Контракт 21-летнего воспитанника "Зенита" с сочинским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года. После 28 туров "барсы" занимают последнее место в турнирной таблице РПЛ, находясь в зоне прямого вылета в Первую лигу. От зоны стыковых матчей их отделяет на данный момент 6 баллов.
Кравцов: мое будущее в "Сочи" решится в конце сезона
Хавбек "Сочи" Кирилл Кравцов прокомментировал свое будущее в команде.
Фото: ФК "Сочи"