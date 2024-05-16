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Корнеев: “Зениту” нужно смотреть варианты по продаже Вендела и Клаудиньо

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Бывший спортдир “Зенита” Игорь Корнеев высказался о Венделе и Клаудиньо из петербургского клуба.
Фото: ФК "Зенит"
– Думаю, что клубу нужно смотреть варианты по продаже обоих, так как слишком много матчей они проводят не на своем уровне.

Вендел и Клаудиньо имеют действующие контракты с сине-бело-голубыми до июня 2027 года. В нынешнем сезоне бразильские полузащитники “Зенита” часто попадают под критику экспертов из-за не самой лучшей игры.

Напомним, “Зенит” после 28 туров РПЛ набрал 51 очков и занимает второе место в турнирной таблице.

Источник: “СЭ”

Зенит Игорь Корнеев Маркус Вендел Клаудио Луис
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