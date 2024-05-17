"Деян может сделать "Спартак" чемпионом, он доказал свой уровень работой с "Црвеной Звездой", выиграв и чемпионат Сербии, и Кубок, при нём команда отлично выглядела в еврокубках. Теперь он стал первым с "Ференцварошем". У него огромный игровой опыт, он работал с большими тренерами — Манчини, Моуринью", - сказал Батак.
Накануне руководство "Спартака" объявило о назначении Деяна Станковича на пост главного тренера. Серб возглавит "красно-белых" со следующего сезона, сейчас команду тренирует босниец Владимир Слишкович, которого назначили врио главного тренера после отставки Гильермо Абаскаля.
Как игрок Станкович сыскал себе славу, играя за миланский "Интер". В 2009 году под руководством португальского тренера Жозе Моуриньо итальянский клуб победил в Лиге чемпионов. Станкович пять раз становился чемпионом Италии, выигрывал Кубок и Суперкубок. Тренерскую карьеру начал в Италии, работая в структурах "Удинезе" и "Интере". Дебютировал на тренерском мостике в родном клубе "Цревне Звезде", с которым в первый же сезон стал чемпионом Сербии. В 2022 году серб возглавил "Сампдорию", которая находилась на последнем месте в Серии А и имела всего два очка после восьми игр. Станкович так и не смог помочь команде избежать вылета.
Источник: "Чемпионат"
Экс-игрок "Динамо" Батак: Станкович может сделать "Спартак" чемпионом
Бывший футболист московского "Динамо" Радослав Батак положительно оценил назначение Деяна Станковича на пост главного тренера "Спартака".
Фото: Getty Images