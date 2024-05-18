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"Чемпионат": "Зенит" планирует продлить контакт с Кержаковым

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По данным СМИ, руководство "Зенита" хотело бы оставить 37-летнего голкипера Михаила Кержакова в команде ещё на один сезон.
Фото: ФК "Зенит"
Руководство "Зенита" хотело бы продлить ещё на один сезон истекающий контракт с 37-летним вратарём Михаилом Кержаковым, сообщают СМИ. По данным источника, в случае ухода Кержакова в другой клуб или завершения им карьеры сине-бело-голубым придётся экстренно проявлять активность на рынке вратарей при отсутствии на нём очевидных вариантов заведомо сильнее Михаила.

В текущем сезоне Кержаков провёл за петербуржцев 23 матча во всех турнирах и пропустил в них 19 голов (10 "сухих" игр).

Источник: "Чемпионат"

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