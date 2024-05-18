Руководство "Зенита" хотело бы продлить ещё на один сезон истекающий контракт с 37-летним вратарём Михаилом Кержаковым, сообщают СМИ. По данным источника, в случае ухода Кержакова в другой клуб или завершения им карьеры сине-бело-голубым придётся экстренно проявлять активность на рынке вратарей при отсутствии на нём очевидных вариантов заведомо сильнее Михаила.
В текущем сезоне Кержаков провёл за петербуржцев 23 матча во всех турнирах и пропустил в них 19 голов (10 "сухих" игр).
Источник: "Чемпионат"
"Чемпионат": "Зенит" планирует продлить контакт с Кержаковым
По данным СМИ, руководство "Зенита" хотело бы оставить 37-летнего голкипера Михаила Кержакова в команде ещё на один сезон.
Фото: ФК "Зенит"