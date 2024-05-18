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"Чемпионат": руководство "Зенита" не определилось с будущим вратаря Васютина

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По данным СМИ, вопрос с продлением истекающего контракта голкипера "Зенита" Александра Васютина остаётся открытым.
Фото: РИА Новости
В "Зените" не приняли окончательного решения по продолжению сотрудничества с 29-летним вратарём Александром Васютиным, сообщают СМИ. По данным источника, возможность продления истекающего в июне 2024 года контракта с голкипером во многом зависит от того, останется ли в составе сине-бело-голубых 37-летний Михаил Кержаков.

Васютин является воспитанником "Зенита", в текущем сезоне провёл 5 матчей во всех турнирах и пропустил 7 голов, 2 игры вратарь завершил "всухую".

Источник: "Чемпионат"

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