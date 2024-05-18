- Секрет "Динамо", наверное, в Личке. Он играл в интересный футбол в "Оренбурге". В атакующий футбол: команда забивала много и пропускала немало. Но было интересно смотреть. И самое главное, что Тюкавин сегодня будет в тройке лучших футболистов этого сезона, а возможно, и лучшим, - цитирует Титова "Чемпионат".
46-летний чешский тренер Марцел Личка возглавил московское "Динамо" в июне 2023 года, до этого специалист в течение трёх сезонов работал с "Оренбургом". За два тура до завершения национального первенства бело-голубые лидируют в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 53 очка в 28 матчах. Ближайшие конкуренты "Зенит" и "Краснодар" отстают от москвичей на 2 и на 3 очка соответственно.
Титов: секрет "Динамо", наверное, в Личке
Экс-полузащитник "Спартака" Егор Титов высказал мнение о том, в чём секрет нынешнего московского "Динамо".
Фото: ФК "Динамо"